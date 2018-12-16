تركيا تكشف عن سبب حادث "قطار الموت"

القاهرة - مصراوي:

ذكرت شبكة سكاي نيوز الاخبارية أن التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن اصطدام قطار بعربة جر قطارات قبل أيام، كشفت عن خطأ غريب يقف وراء الحادث الذي أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الأحد، أن أحد العاملين في المحطة التي وقع فيها الحادث، نسي تحويل القطار إلى سكته الصحيحة وطلب منه الاتجاه إلى السكة الخطأ حيث كانت تسير عليها عربة جر للقطارات.

ونقلت الصحيفة عن العامل، ويدعى عثمان، قوله: "طلبت من القطار التوجه إلى السكة الثانية، بينما كانت سرعته مرتفعة، وكانت يجب علي توجيهه للسكة الأولى، لكن ربما نسيت أن أفعل ذلك".

واحتجزت السلطات التركية 3 عاملين كانوا على رأس عملهم في المحطة خلال الاصطدام، أصر اثنان منهم أنهما قاما بواجبها وفق القواعد المتبعة خلال مرور القطار، وأنهما لم يرتكبا أي خطأ.

واستدعت السلطات للتحقيق أكثر من 45 شاهدا للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات المستمرة لمعرفة ملابسات اصطدام قطار أنقرة، الذي كانت سرعته تتراوح بين 80 و90 كم في الساعة وقت الاصطدام.

وقال عمدة أنقرة إن القطار اصطدم بعربة الجر التي ما كان يجب أن تكون على سكة القطار الذي كان متجها الخميس الماضي من العاصمة التركية أنقرة إلى إقليم قونية، وسط البلاد.