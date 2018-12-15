نجل نتنياهو: لن يعمّ السلام في إسرائيل حتى يغادر المسلمون

كتبت- إيمان محمود:

قال يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك سلام على "أرض إسرائيل"، حتى يغادر جميع المسلمين من عليها.

ونشر نجل نتنياهو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك منشورًا يقول فيه "لن يكون هنالك سلام حتى ." ثم كتب خيارين لمتابعيه: أولهما "يغادر كل اليهود أرض إسرائيل"، والثاني "يغادر كل المسلمين أرض إسرائيل".

وعلّق قائلاً "من جهتي، أفضل الخيار الثاني".

وقد حصل المنشور، حتى مساء الأمس الجمعة، على أكثر من 750 مشاركة من إسرائيليين، معظمهم اتفق مع رأيه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

في منشور آخر كتبه لاحقًا؛ قال: "هل تعرف أين لا توجد هجمات إرهابية؟ في أيسلندا واليابان. من الصدفة أنه لا يوجد سكان مسلمون هناك".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع الذي ينشر فيه الابن الأصغر لنتنياهو تعليقًا مثيرًا للجدل على الإنترنت، إذ نشر يوم الاثنين الماضي، نشر على فيسبوك أن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية والسياسيين اليساريين "خونة"، لكنه والده اعتذر عن تلك التصريحات.