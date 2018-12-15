  • عاجل:الداخلية تعلن قيمة رسوم استخراج جوازات السفر الجديدة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    نجل نتنياهو: لن يعمّ السلام في إسرائيل حتى يغادر المسلمون

    02:06 م السبت 15 ديسمبر 2018
    نجل نتنياهو: لن يعمّ السلام في إسرائيل حتى يغادر المسلمون

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ونجله

    كتبت- إيمان محمود:

    قال يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك سلام على "أرض إسرائيل"، حتى يغادر جميع المسلمين من عليها.

    ونشر نجل نتنياهو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك منشورًا يقول فيه "لن يكون هنالك سلام حتى ." ثم كتب خيارين لمتابعيه: أولهما "يغادر كل اليهود أرض إسرائيل"، والثاني "يغادر كل المسلمين أرض إسرائيل".

    وعلّق قائلاً "من جهتي، أفضل الخيار الثاني".

    وقد حصل المنشور، حتى مساء الأمس الجمعة، على أكثر من 750 مشاركة من إسرائيليين، معظمهم اتفق مع رأيه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

    في منشور آخر كتبه لاحقًا؛ قال: "هل تعرف أين لا توجد هجمات إرهابية؟ في أيسلندا واليابان. من الصدفة أنه لا يوجد سكان مسلمون هناك".

    وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع الذي ينشر فيه الابن الأصغر لنتنياهو تعليقًا مثيرًا للجدل على الإنترنت، إذ نشر يوم الاثنين الماضي، نشر على فيسبوك أن الصحفيين والمنظمات غير الحكومية والسياسيين اليساريين "خونة"، لكنه والده اعتذر عن تلك التصريحات.


    yair

    يائير نتنياهو إسرائيل بنيامين نتنياهو فلسطين فيسبوك

    الخبر التالى:

    شركات أمريكية تدفع رسوما أعلى على منتجات من الصين في أكتوبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان