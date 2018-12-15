الكويت تنفي وساطة أمريكية بشأن منطقة نفطية مع السعودية

الكويت- (د ب أ):

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرف وساطة في المباحثات التى جرت بين الجانب الكويتي والسعودي الأسبوع الماضي حول منطقة نفطية مقسومة بينهما.

وقال الجار الله، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت "إننا لانحتاج وساطة من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها لأن العلاقات الكويتية السعودية وثيقة، ونحن على اتصال مستمر مع المملكة".

وأضاف أن زيارة وزير النفط الكويتي إلى الرياض الأسبوع الماضي كانت لبحث الافكار والمقترحات، ومازالت الأمور تحت البحث والتشاور مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وتابع :"نحن على ثقة بأن علاقاتنا التاريخية والأخوية العميقة كفيلة لحل أي خلاف ممكن أن ينشأ بيننا" .

كانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي قد أشارت إلى أن الفرق الفنية التي تضم مسؤولين في وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وافقت على عودة الإنتاج خلال الاجتماع الأخير لها، وأنه جرى إعداد تقرير بهذا الأمر ورفعه إلى قيادتي البلدين لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا في عام 1964 على تقسيم المنطقة المشتركة عند منطقة النويصيب، ومنذ ذلك الحين أصبح الجنوب تحت الإدارة للسعودية والشمال بإدارة الكويت.