الجيش النيجيري يعلن إلغاء تعليق أنشطة يونيسف في شمال شرق البلاد
02:31 ص السبت 15 ديسمبر 2018
أبوجا- أ ش أ:
أعلن الجيش النيجيري، إلغاء تعليق أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شمال شرق نيجيريا.
وقال الجيش - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة - إن هذا التعليق ألغي بعد "مناقشات مكثفة".
وأصدر الجيش هذا الإعلان في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات من فرضه هذا التعليق واتهامه موظفي يونيسف بتدريب جواسيس يدعمون تمردا في المنطقة.
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