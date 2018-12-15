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الجيش النيجيري يعلن إلغاء تعليق أنشطة يونيسف في شمال شرق البلاد

02:31 ص السبت 15 ديسمبر 2018
الجيش النيجيري يعلن إلغاء تعليق أنشطة يونيسف في شمال شرق البلاد

أرشيفية

أبوجا- أ ش أ:

أعلن الجيش النيجيري، إلغاء تعليق أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شمال شرق نيجيريا.

وقال الجيش - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة - إن هذا التعليق ألغي بعد "مناقشات مكثفة".

وأصدر الجيش هذا الإعلان في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات من فرضه هذا التعليق واتهامه موظفي يونيسف بتدريب جواسيس يدعمون تمردا في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش النيجيري أنشطة يونيسف الأمم المتحدة نيجيريا
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