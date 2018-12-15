الجيش النيجيري يعلن إلغاء تعليق أنشطة يونيسف في شمال شرق البلاد

أبوجا- أ ش أ:

أعلن الجيش النيجيري، إلغاء تعليق أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شمال شرق نيجيريا.

وقال الجيش - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة - إن هذا التعليق ألغي بعد "مناقشات مكثفة".

وأصدر الجيش هذا الإعلان في بيان عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات من فرضه هذا التعليق واتهامه موظفي يونيسف بتدريب جواسيس يدعمون تمردا في المنطقة.