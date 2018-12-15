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مقتل عنصر من المارينز المكسيكية وإصابة 3 آخرين في تبادل إطلاق نار

01:52 ص السبت 15 ديسمبر 2018
مقتل عنصر من المارينز المكسيكية وإصابة 3 آخرين في تبادل إطلاق نار

أرشيفية

مكسيكو سيتي- أ ش أ:

أعلنت القوات البحرية المكسيكية مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين خلال مواجهات اليوم الخميس في ولاية كواويلا شمال شرقي البلاد على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن البحرية المكسيكية قولها إن مهاجمين أطلقوا النار على عناصر المارينز بالقرب من هيدالجو التي تبعد حوالي 129 كيلومتراً من مدينة لاريدو بولاية تكساس الأمريكية.

وأشارت البحرية إلى أن إصابات عناصر المارينز ليست خطيرة وأن 2 من المهاجمين قتلوا خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وكانت الشرطة الفيدرالية المكسيكية قد أعلنت اليوم مقتل ثلاثة أشخاص من عناصرها خلال هجوم في ولاية ميتشواكان غربي البلاد ، وذكرت وسائل إعلام محلية في المكسيك إن عناصر الشرطة الفيدرالية في البلاد قتلوا على جانب إحدى الطرق السريعة إلى جانب سيارات دورياتهم.

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