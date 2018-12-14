إيران ترحب بوقف إطلاق النار باليمن وتأمل في مزيد من المفاوضات

طهران (د ب أ)

رحبت إيران باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشأن ميناء الحديدة بغرب اليمن بين المتمردين المدعومين من طهران والحكومة اليمنية.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة: إن "ذلك اتفاق مهم للغاية ويعطي بارقة أمل لمزيد من المفاوضات إلى أن يتم التوصل لحل نهائي للصراع".

وعبر عن أمله في أن يصبح تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن الآن أمرا ممكنا.

وكان الحوثيون وممثلو الحكومة اليمنية قد توصلوا أمس الخميس لاتفاق في السويد ينص على وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة وإعادة انتشار للقوات بشكل متبادل.