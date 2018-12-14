جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على مناطق الضفة الغربية

(بي بي سي):

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق أمني على المدن والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.

واعتقل الجيش الاحتلال ليلة أمس عشرات الفلسطينيين من مدن مختلفة يقول إنهم تابعون لحركة حماس.

وفي رام الله أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بعد رشقه بحجر من مسافة قريبة القاه شاب فلسطيني ولاذ بالفرار.

كما قتل رجل أعمال فلسطيني في البيرة بدعوى محاولته دهس جنود اقتحموا المدينة.

وهاجم مستوطنون عشرات الحافلات الفلسطينية وألقوا الحجارة عليها بينما كانت تمر في الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية.