السراج يؤكد أهمية تأهيل شرطة نظامية في ليبيا

طرابلس (د ب أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، اليوم الخميس، أهمية تأهيل شرطة نظامية في ليبيا للمساهمة في حماية سيادة القانون وتعزيز الترتيبات الأمنية.

جاء ذلك خلال تدشينه والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة الليبية تم إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية بحضور وفد أممي رفيع المستوى.

وأشاد السراج، في كلمته خلال حفل التدشين الذي تم اليوم، بدور الأمم المتحدة بالإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.

من جانبه، قال سلامة: "نحن في الأمم المتحدة فخورن أن نُمنح فرصة للإسهام بالشراكة مع وزارة الداخلية والمجتمع الدولي في إعادة النشاط لهذا الفضاء الذي سيُخرّج رجال تقع عليهم مسؤولية توفير الأمن والطمأنينة والسكينة في ليبيا".

وفي ذات الحفل، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يزور ليبيا حالياً مراد وهبة أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات الليبية، وتعزيز مؤسسات الشرطة والعدل من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية.