شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، واستعراض رئيس الوزراء خطة تطوير الشركة القابضة للأدوية والتوسع في التصنيع والتصدير، وتحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ.

السيسي يستقبل وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، مكونا من اليزابيث بيرنز كورن، رئيسة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وويليام داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير الشركة القابضة للأدوية والتوسع في التصنيع والتصدير

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

رئيس الوزراء يوجه بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.

رئيس الوزراء يوجه بتحويل قلب القاهرة لمزار سياحي مفتوح.. وإطلاق مشروع لتخضير العاصمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية.

الصحة: تراجع المواليد إلى أقل من 2 مليون لأول مرة نجاح كبير في ضبط النمو السكاني

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.

مترو الأنفاق يعلن ميزة جديدة.. كارت واحد يتيح السفر لأكثر من راكب في الرحلة نفسها

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، عن آلية استخدام "كارت المحفظة" من قبل أكثر من راكب في الرحلة نفسها، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها لسرعة شراء التذاكر والتنقل عبر محطات المترو المختلفة.

تحرك برلماني عاجل لفتح تحقيق في حادث طريق المريوطية.. ومطالب بمحاسبة المقصرين

تقدم بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجهًا إلى الحكومة، بشأن الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة البدرشين، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ووفاة 7 أشخاص.

عبدالله رشدي ينتقد فيلم "برشامة": الدين ليس مجالًا للكوميديا أو السخرية

قال الشيخ عبدالله رشدي الداعية الإسلامية، إن فيلم برشامة احتوى عِدة مشاهدة فيها شيء ليس بالهيِّنِ من الضَّحك والمرح في أشياء تتعلق بالدين، مضيفا:" لا شك أننا نعلم أن دين الله ليس معبثَةً ولا باباً للإضحاك".

35 ألف ميجاوات.. استهلاك "الكهرباء" من الغاز يصل لـ165 مليون متر مكعب يوميًا

شهدت محطات إنتاج الكهرباء، خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في الأحمال الكهربائية، الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

تحذير عاجل لشركات السياحة بشأن تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ

حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات السياحية من إصدار أي تأشيرات عمرة لموسم 1448هـ قبل اعتماد الضوابط والإجراءات المنظمة للموسم من جانب وزارة السياحة والآثار، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.

