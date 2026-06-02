أثار الإعلامي نشأت الديهي نقاشاً جاداً حول الأبعاد الحقيقية لعملية السابع من أكتوبر، موجهاً تساؤلاته إلى الجهات والأطراف الداعمة للعملية، بضرورة إجراء تقييم موضوعي وشامل لما آلت إليه الأوضاع في القضية الفلسطينية والشرق الأوسط ككل.



تقييم النتائج والمراجعة الشاملة



وقال الديهي، خلال حلقة يوم الاثنين من برنامجه "بالورقة والقلم" عبر شاشة "Ten"، إنه كان قد طرح في وقت سابق تساؤلاً جوهرياً حول هوية الرابح والخاسر من وراء أحداث 7 أكتوبر، لافتاً إلى أن الكثير من الأصوات اعتبرت تلك العملية منعطفاً تاريخياً أعاد الزخم الدولي للملف الفلسطيني، وسوّقت لمقولة أن الواقع الجديد بعد هذا التاريخ يختلف تماماً عما قبله.

وأضاف الإعلامي المصري أن مجريات الأحداث اللاحقة تفرض بقوة ضرورة التراجع لإجراء قراءة تقييمية شاملة، مشيراً إلى أن المشهد الراهن في قطاع غزة والضفة الغربية، وما جرى في الجبهات الأخرى كجنوب لبنان ومناطق نفوذ "محور المقاومة"، يفرض تساؤلات حتمية حول الحصيلة الفعلية والنتائج الملموسة لهذه المرحلة.

وذكر أن الجهات التي اتخذت قرار السابع من أكتوبر، إلى جانب الأطراف التي تبنّت الدفاع عنه والترويج له، باتت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقديم تفسير واضح وقراءة دقيقة للواقع على الأرض، خاصة في ظل حجم التضحيات والخسائر والتحديات المعقدة التي أصبحت تواجهها المنطقة.

الموقف الشعبي المصري والسياسات الإسرائيلية



وأضاف الديهي ، منتقلاً إلى محور العلاقات مع إسرائيل، أن الشارع المصري يقع في مقدمة شعوب المنطقة الأكثر رفضاً للسياسات الإسرائيلية، مبرراً ذلك بالممارسات القمعية المستمرة التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأوضح أن الجذور الحقيقية لهذا الرفض الشعبي تعود إلى استمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي، وتوسيع الرقعة الاستيطانية، وتحويل المدن الفلسطينية إلى كانتونات معزولة، معتبراً أن الاستغراب الإسرائيلي المتكرر من "مشاعر الكراهية" في المنطقة يمثل تجاهلاً متعمداً لأصل الأزمة، وهو استمرار الاحتلال وغياب التسوية العادلة.

رؤية تحقيق السلام المستدام

وتابع: "طريق الاستقرار الحقيقي يبدأ بتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة."

واختتم الديهي حديثه أن بناء سلام دائم واستقرار حقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف في نهاية المطاف أن إزالة أسباب التوتر والصراع، ومنح الشعب الفلسطيني حريته، يمثلان السبيل الوحيد لإغلاق ملف هذا الصراع الممتد منذ عقود طويلة.