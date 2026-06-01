أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن التغير المناخي لم يعد مجرد تحذيرات مستقبلية، بل أصبح واقعًا ملموسًا ينعكس بشكل مباشر على قطاع الإنتاج الزراعي في مختلف دول العالم.

أوروبا تشتعل والمحاصيل المصرية صامدة

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن القارة الأوروبية تشهد موجات حرارة غير مسبوقة، وصلت في بعض الأيام إلى درجات تفوق المسجلة داخل مصر، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية هناك أصبحت أكثر حدة مقارنة بما اعتادت عليه الدول الأوروبية.

وأضاف أن مصر تعد أقل تأثرًا نسبيًا بهذه الموجات مقارنة بدول أوروبية عديدة، نظرًا لطبيعة المناخ المحلي وقدرة بعض المحاصيل على التكيف مع الظروف الجوية السائدة.

أثيرات محدودة على الطماطم واستقرار الصيفية

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن بعض المحاصيل الصيفية مثل القطن والأرز والذرة تأثرت بدرجات متفاوتة نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة، موضحًا أن هذا التأثير يظل في نطاق محدود.

واطمأن المواطنين بشأن استقرار الوضع الزراعي في مصر، مؤكدًا أن التأثير الأكبر يقتصر على محصول الطماطم الذي سجل تراجعًا طفيفًا في الإنتاجية، دون أن يشكل ذلك أزمة على مستوى الإمدادات.

استنفار لحماية الأمن الغذائي

وشدد فهيم على أن وزارة الزراعة تتابع بشكل يومي ودقيق تطورات الحالة المناخية وتأثيراتها على المحاصيل، في إطار خطة استباقية تهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي القومي في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.