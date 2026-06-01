توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن تتراوح أسعار المانجو مع بداية الشهر المقبل بين 25 و50 جنيهًا للكيلوجرام، بحسب الصنف والجودة، مؤكدًا أن الأسعار لن تشهد زيادات كبيرة خلال الموسم الحالي في ظل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق.

وأوضح حسين أبو صدام، في تصريحات لمصراوي، أن تعدد الفواكه الصيفية المنافسة، مثل العنب والتمور وغيرها من الأصناف المتاحة خلال الموسم، يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار المانجو، إذ تتوافر أمام المستهلكين بدائل متنوعة تحد من الضغوط السعرية.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف التصدير، بما يشمله من مصروفات الشحن والنقل والتأمين، يجعل السوق المحلية أكثر جاذبية لتسويق كميات كبيرة من بعض أنواع المانجو، ما يؤدي إلى زيادة الكميات المطروحة محليًا ويدعم استقرار الأسعار.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن تراجع القوة الشرائية لدى بعض المستهلكين يقلل من الإقبال على الفواكه مرتفعة الأسعار، وهو ما يدفع الأسواق إلى الحفاظ على مستويات سعرية تتناسب مع حركة العرض والطلب، متوقعًا أن يشهد الموسم الحالي حالة من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وفي وقت سابق، أكد أبو صدام أن موسم حصاد المانجو في مصر لن يشهد أي تأخير خلال العام الجاري، موضحًا أن الحصاد يبدأ عادة خلال شهر يوليو ويستمر حتى نوفمبر من كل عام، فيما يمثل شهرا أغسطس وسبتمبر ذروة الموسم.

وأضاف أن المساحة المزروعة بالمانجو في مصر تتجاوز 300 ألف فدان، مع توقعات بأن يصل حجم الإنتاج إلى نحو 1.5 مليون طن خلال الموسم الحالي.

وأوضح أن محافظة الإسماعيلية تستحوذ وحدها على إنتاج يقترب من 500 ألف طن، متوقعًا زيادة الإنتاج في منطقتي النوبارية والشرقية مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة دخول مساحات جديدة مرحلة الإثمار.

وأكد نقيب عام الفلاحين أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج وتصدير المانجو، مشيرًا إلى أن الأصناف المصرية تتمتع بجودة عالية من حيث المذاق وارتفاع نسبة السكريات وانخفاض الألياف، فضلًا عن توافقها مع معايير الجودة العالمية، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.