وزيرة الثقافة تعين المترجم القدير سمير عبدربه مستشارًا للمركز القومي للترجمة

كتب : محمد لطفي

05:33 م 01/06/2026

سمير عبدربه مستشارا للمركز القومي للترجمة

التقت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور محمد نصر الدين الجبالي رئيس المركز القومي للترجمة، ظهر اليوم، بالمترجم الكبير سمير عبد ربه، وأصدرت الوزيرة قرارا بتعيينه مستشاراً لرئيس المركز القومي للترجمة.

وجاء هذا القرار بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها "عبدربه"، في مجال الترجمة، وبعد نشر عدد من المثقفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات لوزارة الثقافة بضرورة التدخل لمساعدته نظرا لسوء حالته المادية.

سمير عبد ربه؛ كاتبٌ ومُترجِم مصري، تخصَّص في ترجمةِ روائع الأدب الأفريقي إلى اللغة العربية.

وُلد في أغسطس عامَ ١٩٥٠م، وهو عضوُ اتحاد الكتَّاب المصري. عُني بترجمة العديد من الكتب والروايات لمؤلِّفين أَفارِقة، ومن أهمها: رواية «سنوات الطفولة» للكاتب النيجيري «وول سوينكا» الحاصل على جائزة نوبل، والمجموعة القصصية «الياقوتة» ورواية «العالَم البُرْجوازي الزائل»، وكِلتاهما لكاتبةِ جنوب أفريقيا «نادين جورديمر» الحاصلة على نوبل أيضًا، ورواية «الموت في الشمس» للكاتب التنزاني «بيتر بالانجيو»، ورواية «طريق الجوع» للكاتب النيجيري «بن أوكري» الحاصل على جائزة بوكر البريطانية، ورواية «سَهْم الله» للكاتب النيجيري الذائع الصِّيت «تشينوا أتشيبي»، وترجَم أيضًا قصصًا متفرِّقة لمجموعةٍ من مُبدِعي أفريقيا، جمَعها في كتابه «من روائع الأدب الأفريقي».

نُشِرت له عامَ ١٩٩١م مجموعةٌ قصصية من تأليفه، تحت عنوان: «سماء لا تشرب الشاي»، فضلًا عن العديد من المقالات والقِصَص القصيرة في مختلِف الصُّحف والمجلات المصرية والعربية.

