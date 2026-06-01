وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة الذين واصلوا أداء مهامهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن جهودهم أسهمت في الحفاظ على استقرار المنظومة المائية وتلبية احتياجات المواطنين والمنتفعين بالمياه بكفاءة، فضلًا عن التعامل الفوري مع أي مواقف طارئة خلال فترة الإجازة.

وأكد سويلم أن ما يبذله العاملون بقطاع الري يعكس روح المسؤولية والانتماء التي يتمتعون بها، مشيرًا إلى استمرار العمل على مدار الساعة بمختلف المواقع لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمنتفعين.

وأوضح وزير الري أن أجهزة الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة بمختلف المحافظات وفقًا للكميات والتوقيتات المناسبة، من خلال المتابعة المستمرة التي نفذتها غرف الطوارئ والعمليات المركزية والفرعية، إلى جانب مراقبة التصرفات والمناسيب بالشبكة المائية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات والتعامل الفوري مع المتغيرات المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تعاملت بمرونة وكفاءة مع التغيرات في معدلات الطلب على المياه خلال أيام العيد، عبر الإدارة المتكاملة لمنظومة الري والتشغيل عند القناطر الرئيسية والفاصلة ومحطات الرفع، بما يحقق التوازن المطلوب داخل شبكة الترع والمصارف ويحافظ على استقرار المناسيب والتصرفات المائية بمختلف المواقع.

وأشار سويلم إلى استمرار المتابعة اللحظية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمحطات مياه الشرب، خاصة الواقعة بنهايات شبكة الترع، ومن بينها محطات السويس وبورسعيد والسيوف وجنوب العلمين، بما يضمن استمرار تشغيلها بالكفاءة المطلوبة وعدم تأثر خدمات المياه المقدمة للمواطنين خلال فترة الإجازة.

وشهدت أيام عيد الأضحى تنفيذ حملات مرور ميداني مكثفة من جانب القيادات والمسؤولين بمختلف أجهزة الوزارة، لمتابعة حالة الري وتطبيق المناوبات، والاطمئنان على سلامة الجسور، ومتابعة مناسيب المياه بالمصارف الزراعية ومعدلات السحب والطرد بمحطات الرفع، فضلًا عن التعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ قد تطرأ.

كما واصلت أجهزة الوزارة رصد وإزالة التعديات على المجاري المائية في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التصدي لأي تعديات على جسور الترع والمصارف، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.