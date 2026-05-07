قال الدكتور هشام الليثي، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن العديد من البعثات الأجنبية تفضل العمل والبحث الأثري في مناطق الدلتا، نظرًا لما تتمتع به من ثراء أثري كبير ووجود مواقع عديدة لم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأضاف "الليثي"، في تصريحات لمصراوي، أن المصريون القدماء كانوا يعيشون على ضفاف نهر النيل، وهو ما جعل منطقة الدلتا تضم عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية المهمة التي لا تزال تخفي الكثير من الأسرار التاريخية.

وأوضح أن البعثات الأثرية الأجنبية تقوم في بعض الأحيان باستئجار أراضٍ زراعية من الأهالي لإجراء أعمال الحفائر والبحث والتنقيب، على أن يتم إعادة الأرض مرة أخرى إلى أصحابها بعد انتهاء الأعمال كما كانت عليه.

الهدف من أعمال التنقيب هو الحفاظ على التراث المصري

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار أنه في حال العثور على أي اكتشافات أثرية جديدة يتم إبلاغ الجهات والسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكتشفات وتأمينها.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من أعمال الحفائر والتنقيب هو الحفاظ على التراث المصري وحماية الآثار، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا من الأهالي مع البعثات العاملة، ولا توجد اعتراضات على أعمال البحث والتنقيب في المناطق المختلفة.