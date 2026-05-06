إعلان

بعد إلغاء بطلان انتخابات "منيا القمح".. محمد شهده: تحمّلنا الأمانة ونطلب الدعاء

كتب : أحمد العش

11:09 م 06/05/2026 تعديل في 11:14 م

النائب محمد سامي شهده

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق النائب محمد شهده، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على قرار إلغاء حكم بطلان انتخابات الدائرة، خلال بث مباشر أجراه الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي عبر صفحة الموقع على فيسبوك.

وقال "شهده" في تعليقه: "ربنا قدّر لنا تحمل الأمانة، ربنا يعيننا عليها، وكل اللي بطلبه من أهالينا في منيا القمح دعواتهم، وكل اللي بتمناه رضاهم بعد رضا ربنا".

خلفية البث المباشر وموضوع القضية

وقدّم محمد سامي، خلال البث المباشر، شرحًا مطولًا لمسار القضية، موضحًا أن الطعن الذي أُثير بشأن بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، كان صدر فيه حكم سابق من محكمة النقض بناءً على طعن تقدم به أحد المرشحين، وتضمن إعادة الإجراءات الانتخابية بالدائرة.

وأشار إلى أن القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقضائية، خاصة بعد الدفع بوجود مخالفات انتخابية، وما ترتب على ذلك من نقاش قانوني حول مدى صحة الإجراءات واشتراطات قبول الطعون الانتخابية، وعلى رأسها مسألة اختصام المرشحين الفائزين.

المبدأ القانوني الذي استقرت عليه محكمة النقض

وأضاف "سامي" أن محكمة النقض، بعد إحالة بعض الإشكاليات القانونية إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية، استقرت على مبدأ قانوني مهم يقضي بوجوب اختصام المرشح الفائز في دعاوى الطعن الانتخابي، باعتبار ذلك ضمانًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وأن عدم القيام بذلك يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً.

نتيجة الحكم وتداعياته القانونية

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم بشأن انتخابات منيا القمح شكلاً لعدم استيفاء هذا الشرط، ما أدى إلى تأكيد الوضع القانوني للنواب الفائزين بالدائرة.

وأوضح "سامي" أن الحكم الصادر يُعتبر حاسمًا في هذا الإطار، ويُرسّخ لقاعدة قانونية مستقرة في الطعون الانتخابية، مؤكدًا أن المحكمة لم تتطرق إلى موضوع الطعن ذاته، وإنما اكتفت بالفصل في الشكل القانوني له.

واختتم الكاتب الصحفي محمد سامي، البث بتأكيد أن القرار يمثل سابقة قضائية مهمة في تنظيم الطعون الانتخابية، وتحديد ضوابط قبولها أمام محكمة النقض.

اقرأ أيضًا:

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب محمد شهده محكمة النقض منيا القمح مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
كيف خدعت البلوجر دنيا فؤاد تامر حسني بإصابتها بالسرطان؟
زووم

كيف خدعت البلوجر دنيا فؤاد تامر حسني بإصابتها بالسرطان؟
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
رياضة عربية وعالمية

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
"دخلنا بذكاء وقوة كبيرة".. ترامب يكشف كواليس التحرك الأمريكي السريع في
شئون عربية و دولية

"دخلنا بذكاء وقوة كبيرة".. ترامب يكشف كواليس التحرك الأمريكي السريع في
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
رياضة محلية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي