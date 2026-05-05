قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي في مصر؟

كتب : محمد نصار

02:29 م 05/05/2026

تبدأ مواعيد التشغيل اليومية لمونوريل شرق النيل اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 6 مايو 2026، في خطوة جديدة تعزز منظومة النقل الذكي داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

أهمية تشغيل المونوريل

كشفت وزارة النقل أهمية مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك في عدد من النقاط، كما يلي:

- يُعد وسيلة نقل سريعة وعصرية.

- يساهم في توفير استهلاك الوقود.

- يعمل على خفض معدلات التلوث البيئي.

- يساهم في تخفيف الاختناقات المرورية.

- يقلل من الضوضاء نظرًا للحركة على عجلات مطاطية.

- يسهل الوصول إلى المناطق السكنية والأحياء بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة.

- يحقق الربط مع (مراكز المؤتمرات والمعارض - المستشفيات والمراكز الطبية - الفنادق - المساجد - المولات - الجامعات والمدارس - مقرات الشركات - النوادي والاستادات).

- يربط الكثير من الميادين والمحاور المرورية الحيوية في القاهرة الجديدة والعاصمة.

مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

يبدأ تشغيل مونوريل شرق النيل اعتبارًا من الأربعاء 6 مايو 2026، على أن يكون التشغيل اليومي من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً ولمدة 12 ساعة يوميًا.

محطات بمونوريل شرق النيل المرحلة الأولى

1- المشير طنطاوي.

2- وان ناينتي.

3- المستشفى الجوي.

4- النرجس.

5- المستثمرين.

6- اللوتس.

7- جولدن سكوير.

8- بيت الوطن.

9- مسجد الفتاح العليم.

10- الحي R1.

11- الحي R2.

12- حي المال والأعمال.

13- مدينة الفنون والثقافة.

14- الحي الحكومي.

15- مسجد مصر.

16- مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

