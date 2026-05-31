يفاجأ بعض المواطنين بظهور كلمة "أحمال" على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع، يليها في بعض الأحيان فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، رغم وجود رصيد كافٍ بالعداد، ما يثير تساؤلات حول سبب المشكلة وكيفية التعامل معها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد يعد مؤشرًا على زيادة الأحمال الكهربائية المستخدمة داخل الوحدة السكنية عن الحد المسموح به أو عن قدرة العداد المركب، وهو ما يدفع العداد إلى اتخاذ إجراءات حماية قد تصل إلى فصل التيار مؤقتًا.

بحسب المصدر في تصريحات أدلي بها لمصراوى، فإن الرسالة تظهر عندما يتم تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع في الوقت نفسه، مثل التكييفات والسخانات والأفران الكهربائية والغلايات، بما يتجاوز القدرة التصميمية للعداد أو القاطع الرئيسي.

وأضاف أن استمرار زيادة الأحمال قد يؤدي إلى فصل التيار تلقائيًا لحماية شبكة الكهرباء والتوصيلات الداخلية من التلف أو ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بأسباب الفصل المفاجئ رغم وجود رصيد، أوضح أن فصل الكهرباء في هذه الحالة لا يرتبط بنفاد الرصيد، وإنما يرجع إلى عدة أسباب أبرزها:

- زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية للعداد.

- تشغيل أجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع في وقت واحد.

- وجود عطل بالقاطع الرئيسي أو التوصيلات الداخلية.

- ارتفاع درجة حرارة بعض مكونات الدائرة الكهربائية نتيجة التحميل الزائد.

- تكرار تجاوز الحدود الآمنة للأحمال المسجلة على العداد.

ونصح المصدر المواطنين باتباع عدد من الإجراءات لتفادي ظهور رسالة "أحمال" وتكرار فصل التيار، من بينها:

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك في توقيت واحد.

- مراجعة الأحمال الفعلية داخل الوحدة السكنية ومقارنتها بقدرة العداد.

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والقواطع.

- الاستعانة بفني متخصص حال تكرار المشكلة.

- التقدم بطلب زيادة قدرة العداد إذا كانت الأحمال المستخدمة تتجاوز القدرة الحالية بشكل دائم.

وأكد أن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع مزودة بأنظمة حماية ذكية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الشبكة والمشترك، مشيرة إلى أن ظهور كلمة "أحمال" يستدعي سرعة مراجعة استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل تعرض العداد للفصل المتكرر أو حدوث أعطال بالمنظومة الكهربائية الداخلية.