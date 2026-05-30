وجه الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، سؤالًا إلى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بشأن تقييمه لإدارة مصر لملف سد النهضة الإثيوبي خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى 2026.

وأكد "شراقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن تقييمه للجنة التفاوض المصرية في ملف سد النهضة لم يتغير منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه سبق أن طرح عليه السؤال ذاته في عام 2015، وأعطى اللجنة آنذاك تقييمًا قدره 5 من 10، موضحًا أنه لا يزال متمسكًا بالتقييم نفسه حتى الآن.

عباس شراقي: النتائج هي المعيار الحقيقي للتقييم

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تقييم أي لجنة أو فريق عمل يجب أن يستند في النهاية إلى النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع، معتبرًا أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة سد النهضة يجعل من الصعب منح تقييم مرتفع لأداء اللجنة.

وأوضح أن الوصول إلى نتائج ملموسة كان سيعني بطبيعة الحال منح درجات أعلى، مشيرًا إلى أن أي فريق ينجح في تحقيق أهدافه يحصل على تقييم مرتفع، بينما ترتبط الدرجات المنخفضة بعدم الوصول إلى النتائج المرجوة.

5 من 10 مع كامل الاحترام لأعضاء اللجنة

أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن منحه اللجنة درجة 5 من 10 جاء مع كامل الاحترام والتقدير لأعضائها، موضحًا أن عددًا منهم أصدقاء وزملاء له ويكن لهم كل الاحترام على المستوى المهني والشخصي.

وأضاف "شراقي" أن التقييم لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يرتبط بحصيلة المفاوضات والنتائج النهائية التي انتهت إليها الأزمة، لافتًا إلى أن مرور أكثر من عقد على طرح التقييم لأول مرة دون تغير جوهري في النتائج جعله متمسكًا بالدرجة نفسها.

واستخدم شراقي مثالًا من كرة القدم لتوضيح وجهة نظره، قائلًا إن الفريق الذي يتعرض للهزيمة بنتيجة كبيرة لا يمكن أن يحصل على تقييم مرتفع، لأن النتيجة النهائية تظل العامل الحاسم في الحكم على الأداء.

وأضاف أن تحقيق اتفاق في ملف سد النهضة كان سيؤدي تلقائيًا إلى رفع التقييم، لكن الوصول إلى ما وصفه بـ"الطريق المسدود" يجعل التقدير النهائي منخفضًا، مؤكدًا أن العبرة دائمًا بالنتائج وليس بالجهود المبذولة فقط.

هل كان التقييم سيختلف من وجهة نظر محايدة؟

سأل الإعلامي مجدي الجلاد، الدكتور عباس شراقي خلال الحوار، عما إذا كان سيمنح اللجنة تقييمًا أقل لو كان باحثًا أجنبيًا لا تربطه معرفة شخصية بأعضائها، ليؤكد "شراقي" أن هناك من قد يمنح تقييمًا أقل من 5 من 10 بالنظر إلى حصيلة الملف ونتائجه الحالية.

وأشار إلى أن تقييمه الحالي يتضمن قدرًا من التقدير والاحترام لأعضاء اللجنة، لكنه في الوقت ذاته يستند إلى قناعة بأن النتائج النهائية للأزمة لم تحقق ما كان مأمولًا منها.

عباس شراقي: المسؤولية مشتركة وليست فردية

شدد الدكتور عباس شراقي في ختام حديثه، على أن تقييم نتائج أي ملف معقد بحجم أزمة سد النهضة لا يتعلق بطرف واحد فقط، مؤكدًا أن المسؤولية في مثل هذه الملفات تكون جماعية وتشمل مختلف الأطراف المشاركة في إدارة الأزمة.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الحكم على الأداء يجب أن يأخذ في الاعتبار النتيجة النهائية التي تم الوصول إليها، معتبرًا أن تقييم أي تجربة تفاوضية يظل مرتبطًا بما تحقق من أهداف على أرض الواقع.

