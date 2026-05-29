كشف مصدر مسؤول بقطاع السياحة الدينية، أن المملكة العربية السعودية ستبدأ رسميًا إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1448هـ، اعتبارًا من 14 ذي الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026، إيذانًا بانطلاق الموسم الجديد واستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم، وفق ضوابط تنظيمية محددة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وتيسير أداء المناسك.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي من مكة المكرمة، أن دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة لأداء المناسك سيبدأ اعتبارًا من 15 ذي الحجة 1447هـ الموافق الأول من يونيو 2026، على أن يتم الالتزام بالحصول على حجز مسبق وتصريح رسمي لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا".

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تحسين تجربة المعتمرين ورفع كفاءة إدارة الحشود داخل الحرمين الشريفين، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والسلامة للزوار.

وأضاف المصدر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت الأول من شوال 1448هـ الموافق 9 مارس 2027 كآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة للموسم الحالي، فيما سيكون 15 شوال 1448هـ الموافق 23 مارس 2027 هو الموعد النهائي لدخول المعتمرين إلى المملكة.

وأكد أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تعكس استمرار المملكة في تطوير منظومة العمرة والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تنظيم حركة المعتمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة طوال الموسم.