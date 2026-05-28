أكد مجلس الوزراء، أن المقصد السياحي المصري يواصل تحقيق أداء قوي على مستوى النمو والجذب السياحي، مدفوعًا بتنوع المنتج السياحي المصري وأصالة التجربة الثقافية والتراثية، إلى جانب ارتفاع مؤشرات رضا الزائرين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح مجلس الوزراء، في منشور له على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سجلت نموًا بنسبة 20.5% في أعداد السائحين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال عام 2026، حيث شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام زيادة بنسبة 7%، بإجمالي 6.1 مليون سائح مقارنة بـ5.7 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

مصر تستقبل سياحًا من 179 دولة مع تنوع كبير في الأسواق السياحية

وأشار إلى أن مصر تستقبل سياحًا من 179 دولة حول العالم، مع تطبيق سياسات ترويجية تستهدف أسواقًا سياحية متنوعة وفق خصوصية كل سوق، في إطار خطة وطنية تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وفي السياق ذاته، أشار مجلس الوزراء إلى ما أوردته صحيفة "التايمز" البريطانية من إشادة بالمقصد السياحي المصري، حيث اعتبرت مصر وجهة سياحية متميزة من حيث الأسعار المناسبة وتنوع التجربة السياحية، إلى جانب ما يتمتع به الشعب المصري من ود وتعاون مع الزائرين.

إشادات دولية بالمقصد المصري وتصدره قوائم أفضل الوجهات عالميًا

وأضاف البيان أن الصحيفة البريطانية لفتت إلى أن مصر تواصل تصدرها قوائم أفضل الوجهات السياحية مبيعًا وفق تقارير شركة «أدفانتج ترافل بارتنرشيب» التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتمثل وكالات السفر المستقلة، كما أبرزت تقارير «بوست أوفيس ترافل موني» السنوية أن منتجعات البحر الأحمر تُعد من الوجهات ذات القيمة السياحية المرتفعة.

كما أوضحت الإشادة الدولية أن غالبية السائحين يزورون القاهرة، خاصة في ظل ما تشهده من تطور في التجربة السياحية، لاسيما بعد افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025، والذي يضم مقتنيات تاريخية تمتد لأكثر من 7000 عام، إلى جانب استمرار الإقبال على زيارة أهرامات الجيزة، ورحلات نهر النيل إلى أسوان، فضلًا عن الإقبال على الإسكندرية بما تتمتع به من طابع هادئ على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى أنشطة الغوص واستكشاف الحياة البحرية في البحر الأحمر.