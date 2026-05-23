أكد فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، أن هناك توجهًا حكوميًا وبرلمانيًا استراتيجيًا لتحويل كافة الفنادق في مصر للعمل بالطاقة النظيفة، ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز مفاهيم السياحة المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة.

وبَيَّن أمين عام نقابة السياحيين، أن هذا التوجه يستهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، إلى جانب دعم تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا كوجهة صديقة للبيئة تعتمد على حلول الطاقة المستدامة.

التحول للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية

أوضح "حسني" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المقترح يستهدف توفير نحو 20% من احتياجات الفنادق من الكهرباء عبر مصادر متجددة، مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تقليل التكلفة التشغيلية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل القطاع السياحي.

وأضاف أن لجنة السياحة بمجلس النواب تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة لإلزام المنشآت الفندقية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، بتوليد جزء من احتياجاتها ذاتيًا من الطاقة النظيفة، في إطار خطة شاملة للتحول الأخضر.

واستكمل أمين عام نقابة السياحيين، أن هناك توجه حكومي واستراتيجي متزايد نحو تحويل كافة الفنادق في مصر للعمل بالطاقة النظيفة، من خلال الاعتماد على مصادر متجددة مثل: الخلايا الشمسية وطاقة الرياح، في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستدامة في القطاع السياحي.

حوافز حكومية لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة

أشار أمين عام نقابة السياحيين إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تدرس تقديم حزمة من الحوافز، تشمل: تخصيص أراضٍ لإقامة محطات طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 28 عامًا، دون مقابل نقدي، مقابل حصول الدولة على نسبة من إنتاج الطاقة.

ولفت "حسني" إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين في القطاع السياحي على التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

شهادات بيئية ومبادرات لدعم الاستدامة

أوضح فارس حسني أن برنامج "شهادة فندق النجمة الخضراء" يُعتبر أحد أبرز أدوات تقييم مدى التزام الفنادق بمعايير الاستدامة البيئية واستخدام تقنيات الطاقة النظيفة، مؤكدًا أنه أصبح معيارًا مهمًا في تصنيف المنشآت السياحية.

وأضاف "حسني" أن أكثر من 50% من المنشآت الفندقية ومراكز الغوص في مصر تطبق بالفعل أنظمة تعتمد جزئيًا على الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى وجود دعم فني وتمويلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتقديم منح لتغطية جزء من تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

واختتم أمين عام نقابة السياحيين، بالإشارة إلى أن التحول الأخضر لم يعد مقتصرًا على الفنادق فقط، بل امتد ليشمل المتاحف والمواقع السياحية الكبرى، مثل: المتحف المصري الكبير، ومتاحف شرم الشيخ، وقصر محمد علي، ومنطقة أهرامات الجيزة، التي تعمل بالفعل بأنظمة طاقة شمسية حديثة.

