شدد الدكتور إياس الخطيب، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، على أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تنتهج سياسة حاسمة ومطلقة في التعامل مع الملف الإيراني، تقوم على مبدأ القبول الكامل أو الرفض الكامل.

ترامب يلوح بورقة الجيوش الجرارة لإجبار طهران على الانصياع

وقال الخطيب ، في مداخلة عبر الإنترنت من دمشق مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إن ترامب يلوح بورقة القوة العسكرية المفرطة والجيوش الجرارة لإجبار طهران على الانصياع، لافتًا إلى أن إيران تجد نفسها اليوم في معركة وجودية لا تملك فيها رفاهية تقديم التنازلات.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن مسار الصراع الأمريكي-الإيراني الحالي بات يفرز نتائج تصب في مصلحة طهران أكثر من واشنطن.

وأوضح الخطيب أن المنظومة التحالفية التي هيمنت على العالم منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية—والتي تجمع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل—قد بدأت تتصدع وتفقد تماسكها.

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية الأخيرة،أشار الخطيب إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين أخفقت في تحقيق أي مكاسب استراتيجية لواشنطن، ولم تسفر عن أي تغيير في موازين القوى على أرض الواقع.

وتابع قائلاً إن توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران أصبح مسألة وقت "لا محالة"، مبيّناً أن الترتيبات الحالية تركز على هندسة تفاصيل هذه الضربة وربطها بملفات إقليمية متعددة.

واختتم الخطيب تصريحاته بالـتأكيد على أن صانع القرار الأمريكي لا يرى بديلاً عن الخيار العسكري ضد طهران، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تفجيرات ستكون الأضخم والأشد تأثيراً في المنطقة.

