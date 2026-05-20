شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026، ومدبولي يعلن: مشروع الدلتا الجديدة يضيف أكثر من 20% للمساحة الزراعية في مصر، والزراعة تحسم الجدل بشأن تأثير تصدير الطماطم للخليج على الأسعار، والسكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات إضافية القاهرة أسوان خلال عيد الأضحى.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.

مدبولي: مشروع الدلتا الجديدة يضيف أكثر من 20% للمساحة الزراعية في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، إذ تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

هل أثر تصدير الطماطم للخليج على ارتفاع أسعارها؟.. الزراعة تحسم الجدل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يرجع إلى طبيعة العروة الزراعية الحالية، موضحًا أن الموسم يشهد بداية العروة الصيفية التي يقل فيها المعروض نسبيًا مقارنة بفترات الذروة، وهو ما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار نتيجة نقص الكميات المطروحة في الأسواق.

الحكومة توافق على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لدعم الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

السكة الحديد تعدل مواعيد تشغيل قطارات إضافية القاهرة أسوان خلال عيد الأضحى 2026

قررت هيئة السكة الحديد، إجراء تعديلات طارئة علي مواعيد الشغيل لبعض الرحلات الخاصة بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها اعتبارًا من صباح باكر الخميس 21 مايو 2026 تزامنا مع سفر المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، على النحو التالي ( طبقًا للجداول المرفقة ):

شركات الطيران تكثف رحلات نقل الحجاج المصريين استعدادًا لموسم الحج

بدأت شركات الطيران المنظمة لرحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة تكثيف رحلاتها اليومية للانتهاء من نقل جميع الحجاج المصريين الي الأراضي المقدسة استعدادا لأداء مناسك الحج.

29 حالة بالمستشفيات.. الصحة تكشف تفاصيل الوضع الطبي للحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 13 ألفاً و486 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الثلاثاء 19 مايو الجاري.

الزراعة: إصدار 398 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال نصف شهر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 398 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري.

