العميد الأسبق لـ"بيطري القاهرة": حقن ملايين الدواجن بالهرمونات مستحيل عمليًا

كتب : حسن مرسي

01:00 ص 02/05/2026

أوضح الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن إعطاء هرمونات لفراخ الدواجن عملية صعبة جدا ومستحيلة التنفيذ عمليا.

وأضاف بسطامي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن محاولة حقن الهرمونات حدثت منذ 25 سنة من شخص واحد وانتهت بضبطه ومحاكمته.

وأشار عميد كلية الطب البيطري إلى أن التعامل مع مئات الألوف وملايين الفراخ يجعل إعطاء الهرمونات مستحيلا ولا توجد جدوى منه.

وتابع أن زيادة وزن الفراخ ووصولها لـ2 كيلو في 40 يوما يعود لتحسين الجينات الوراثية عالميا لتحويل العلف إلى وزن، وليس للهرمونات.

وشدد الدكتور مصطفى بسطامي على أن البيض آمن تماما، ويحتوي على 26 عنصرا غذائيا مفيدا، وهو ضروري للأطفال في مرحلة النمو.

وأكد عميد الطب البيطري أن هياكل الدجاج ليس لها ضرر مباشر، لكن تناولها مشكلة نفسية وليست طبية، متمنيا ألا يضطر المواطن لأكل العظام.

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية
