كشف الإعلامي محمد علي خير، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لإنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة وسترسله لمجلس النواب.

وأوضح خير، خلال برنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن الهدف هو حماية أبناء الطلاق من التشرد، وتوفير نفقات للمرأة المطلقة بحد أقصى 5000 جنيه شهرياً، والمصروفات الدراسية للأبناء بـ30 ألف جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن الزوج سيدفع 1000 جنيه عند الزواج أو الطلاق، و2500 جنيه لتوثيق عقد الزواج، و5000 جنيه للزواج الثاني (الأول مجاناً).

ولفت إلى أن "كل طالب يلتحق بالجامعات الحكومية أو الكليات العسكرية يدفع 100 جنيه، والجامعات الخاصة 1000 جنيه، واشتراك الأندية بـ250 جنيهاً".

وأكد أن كل فرح يقام في قاعة مناسبات يضاف عليه رسم 5000 جنيه، والعزاءات 3000 جنيه، و10 جنيهات على صحيفة الدعوى في الأحوال الشخصية.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن المدارس ستتحمل 2% من إجمالي المصروفات الدراسية الأساسية السنوية بحد أقصى 5000 جنيه.