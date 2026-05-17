طقس الإثنين.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تصل لـ47 درجة وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة

كتب : محمد عبدالناصر

08:42 م 17/05/2026
    زحام شواطئ الإسكندرية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث تشهد البلاد، استمرار الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة.

وأكدت الهيئة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسودها طقس حار نهارًا بدرجات حرارة تصل إلى 38 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، في حين ترتفع الحرارة بشكل كبير على شمال الصعيد لتصل إلى 43 درجة، وجنوب الصعيد 47 درجة مئوية، وسط أجواء شديدة السخونة خلال فترات الظهيرة.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر ومائلًا للحرارة ليلًا، مع نشاط للرياح مساءً على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمالية تكون سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد.

