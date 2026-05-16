إعلان

نشرة التوك شو| أصداء تدريبات الصاعقة بشوارع العبور.. وانتقادات لأزمة العدادات الكودية

كتب : حسن مرسي

02:06 ص 16/05/2026

عداد الكهرباء مسبق الدفع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب عن تدريبات الصاعقة بشوارع العبور: المصري مطمئن بجيشه

علق الإعلامي عمرو أديب، على تدريبات قوات الصاعقة المصرية في شوارع مدينة العبور، واصفًا إياها بحالة تفاعل جميلة وعظيمة بين المصريين وأولادهم.

محمد غنيم عن منشور "شلاتر النساء والكلاب": لم أتوقع أن يتحول إلى أزمة واسعة

قال الفنان محمد غنيم، إن منشوره "شلاتر النساء والكلاب" جاء بدافع القلق على صحة المواطنين والمشهد العام.

صندوق مكافحة الإدمان: عدد مراكز العلاج ارتفع من 12 لـ35 مركزًا في 20 محافظة

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الخط الساخن استقبل خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 55 ألف طلب علاج، تقدم مجاناً وبسرية تامة.

ياسمين عز: العدادات الكودية رفعت الفواتير 3 أضعاف والمواطن يتحمل مخالفات المقاولين

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن العدادات الكودية تجبر السكان المخالفين على دفع أعلى شريحة كهرباء منذ أول كيلو وات، مما زاد الفاتورة 3 أضعاف.

الأعراض قد تكون نفسية.. حسام موافي: لا يمكن وصف علاج لصعوبة البلع عبر الشاشات

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ردًا على استفسار سيدة تبلغ 30 عامًا تعاني من صعوبة في البلع وآلام بالصدر، إنه لا يمكن وصف علاج عبر البرامج التلفزيونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصاعقة العدادات الكودية تدريبات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة
رياضة محلية

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة

حدث بالفن| بكاء فنانة وتوقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة وفنانة تستغيث
زووم

حدث بالفن| بكاء فنانة وتوقف حفل أنغام في القاهرة الجديدة وفنانة تستغيث
بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
رياضة محلية

بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان