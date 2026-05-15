شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الإفتاء تكشف موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447، ووزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان زيادة الصادرات المصرية للأسواق الآسيوية، ووزير الصحة يمد العمل بتراخيص مزاولة الطب الصادرة في 2021 حتى 2026، ووظائف جديدة بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447

كشفت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، يوم الأحد المقبل، الـ 17 من مايو، الـ 29 من شهر ذي القعدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة “ليوني مصر” التابعة لمجموعة LEONI العالمية المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات، عن تنظيم ملتقى توظيف مفتوح لتوفير 500 فرصة عمل للشباب والفتيات للعمل بمصانع الشركة بمدينة بدر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان زيادة الصادرات المصرية للأسواق الآسيوية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الياباني بالقاهرة "فوميــو إيــواي"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها السوق الياباني.

للتفاصيل .. اضغط هنا

وزير الصحة يمد العمل بتراخيص مزاولة الطب الصادرة في 2021 حتى 2026

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، في إطار التيسير على الأطباء وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بنسبة تنفيذ 28%.. وزير الري يتابع إحلال قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 28% حتى الآن، ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية وتطوير منظومة توزيع المياه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين

أطلقت وزارة السياحة والآثار تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يحمل اسم "رفيق" (RAFEEQ)، ليكون المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لخدمة حجاج شركات السياحة المصريين خلال موسم الحج 1447هـ / 2026م، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحج السياحي والتحول الرقمي الكامل في الخدمات المقدمة للحجاج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: 330 بنكًا على مستوى الجمهورية لتوفير أكياس ومشتقات الدم

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد بنوك الدم التابعة لها بلغ 330 بنكًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدم ومشتقاته بكفاءة عالية للمواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تشغيل قطارات إضافية في عيد الأضحى 2026 - المواعيد والرحلات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل حركة السفر وتخفيف الزحام على خطوط الوجه القبلي، خاصة رحلات القاهرة وأسوان، خلال الفترة من 21 مايو وحتى 7 يونيو 2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إزاي تشتغل في الخليج بشكل قانوني؟.. مصدر بوزارة العمل يكشف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على الشباب الالتزام بها قبل السفر للعمل بدول الخليج، مؤكدًا أن السفر بعقود عمل قانونية وموثقة يمثل الضمانة الأساسية لحماية العمالة المصرية من التعرض للنصب أو الاستغلال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447

كشفت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، يوم الأحد المقبل، الـ 17 من مايو، الـ 29 من شهر ذي القعدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا