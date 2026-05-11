تصوير- هاني رجب:

قدّم النائب أحمد عبد الجواد وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن خالص العزاء والمواساة إلى النائبين محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعبد القادر الجارحي، في وفاة ابن عمهما الدكتور محمد نجيب سعد الجارحي، الوكيل الأسبق للمعهد القومي لبحوث التناسليات، وذلك خلال مراسم العزاء التي أُقيمت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وشهدت مراسم العزاء حضورًا لعدد من القيادات السياسية والحزبية الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أول تعليق للنائب محمد الجارحي بشأن وفاة ابن عمه

كان النائب محمد الجارحي، نعى الفقيد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور محمد نجيب سعد الجارحي، الوكيل الأسبق للمعهد القومي لبحوث التناسليات وابن عمي الغالي، الذي رحل تاركًا سيرة طيبة وعطاءً علميًا وإنسانيًا مشرفًا".

وأوضح في منشوره أن صلاة الجنازة ستُقام بمسجد حي الأشجار عقب صلاة العصر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق مصر الفيوم، فيما يُقام العزاء غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، داعيًا الله أن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا:

رئيس "برلمانية مستقبل وطن" لـ"النواب": نسعى للتوافق وليس فرض الرأي

رئيس "برلمانية مستقبل وطن": قانون الضريبة العقارية الجديد يحمل بشرى للمتعثرين

مستقبل وطن: نطالب الحكومة بكشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية