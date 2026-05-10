فعاليات WTTC.. مبعوث ترامب لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة -(صور)

كتب : محمد أبو بكر

09:43 م 10/05/2026
    مبعوث ترامب لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة
    مبعوث ترامب لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة
    مبعوث ترامب لشئون السياحة يزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

خلال زيارته الحالية لمصر للمشاركة في الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحية والسفر (WTTC)، التي استضافتها مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،

أجرى اليوم نيك آدمز المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، بجولة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.

وقد كان في استقباله مصطفى صبحي مدير عام منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط، حيث رحب به واصطحبه في جولة شملت زيارة الكنيسة المعلقة، إحدى أقدم وأشهر الكنائس القبطية في مصر، والتي شُيدت فوق حصن بابليون، بالإضافة إلى كنيسة مار جرجس التي تضم المغارة التي احتمت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر.

وخلال الجولة، قدمت آمال لويس، مفتشة الآثار بالمنطقة، شرحاً للسيد نيك آدمز استعرضت خلاله القيمة التاريخية والدينية والأثرية لمجمع الأديان، وما يعكسه من تنوع حضاري وثقافي فريد تتميز به مصر.

يذكر أن نيك آدمز كان قد شارك، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، في فعاليات الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحية والسفر (WTTC)؛ حيث ألقى كلمة رئيسية تناولت ملامح المرحلة المقبلة لقطاع السياحة والسفر، كما شارك في جلسة حوارية حول آفاق النمو الجديدة لقطاع السفر والسياحة العالمي.

