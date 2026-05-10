شرة التوك شو| موجة حارة ذروتها الثلاثاء.. والصحة العالمية تحذر وقائيًا من هانتا

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 10/05/2026

الإعلامي أحمد موسى

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"الأرصاد": ذروة الموجة الحارة الثلاثاء.. والعظمى تصل لـ42 درجة مئوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من الأحد وحتى الخميس موجة حارة تستمر لنحو 7 أيام، يصاحبها ارتفاع تدريجي ومستمر في درجات الحرارة، موضحة أن قيم الحرارة ترتفع يوميًا مقارنة باليوم السابق، وتستمر هذه الارتفاعات حتى بداية الأسبوع المقبل.

موسى يشيد بوزير النقل: بيشتغل 30 ساعة في الـ24 ساعة وإنجازاته هائلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يعمل بجد واجتهاد لمتابعة كافة مشروعات النقل في كل محافظات الجمهورية.

هل تصل درجة الحرارة لـ45 هذا الأسبوع؟.. رد حاسم من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما تردد حول وصول درجات الحرارة هذا الأسبوع إلى 45 درجة مئوية غير صحيح، مؤكدة أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا لكنه لن يصل إلى هذا المستوى.

متحدث الصحة: تحذير منظمة الصحة العالمية من "هانتا" إجراء وقائي لا يعني جائحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا ولا يشكل خطرًا مماثلًا لجائحة كورونا، مؤكدًا أن طبيعة الفيروس لا تسمح بانتشار مجتمعي واسع.

رئيس "حقوق النواب": زيارة ماكرون تحمل 5 رسائل استراتيجية لمصر وفرنسا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون ومشاركته افتتاح مقر جامعة سنجور تحمل رسائل استراتيجية متعددة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

