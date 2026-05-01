شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الجمعة، الاحتفالية السنوية لفرق كورالات كنائس إيبارشية النمسا، وذلك بحضور الأنبا جابريل أسقف النمسا، والأنبا دميان مطران شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.

مشاركة واسعة لمختلف المراحل العمرية

تضمنت الاحتفالية مشاركة فرق الكورال من مختلف الفئات العمرية، إذ قدم الأطفال والفتيان والفتيات والشباب باقة من الترانيم الكنسية التي عكست تنوع المواهب وروح الخدمة داخل الإيبارشية.

إشادة بمستوى الأداء والتنظيم

أشاد "البابا" في ختام الاحتفالية، بمستوى الكورالات، مثمنًا جودة الكلمات والألحان والأداء، كما أثنى على دور الخدام والقائمين على قيادة الفرق في تنظيم وتطوير هذا العمل الكنسي.

وأكد البابا تواضروس الثاني، في كلمته أن القيامة تمثل سر الفرح الدائم للمسيحيين على مدار العام، مشددًا على أهمية استمرار هذا الفرح في حياة المؤمنين وخدمتهم اليومية.

اقرأ أيضًا:

قداسة البابا يهنئ ببدء الصوم الكبير وشهر رمضان

البابا تواضروس الثاني يفتتح سلسلة "قوانين كتابية روحية" في العظة الأسبوعية – صور

البابا تواضروس يشهد أول حفل تخرج لأكاديمية "TEACH" القبطية بوادي النطرون