قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن المصريين جميعًا، يحملون جذورًا قبطية بالأساس، معتبرًا أن نسب غير الأقباط محدودة تاريخيًا، قائلًا: كلنا أقباط علشان المسائل تكون واضحة المصرييون جميعهم أقباط في الأصل، مضيفًا أن التركيبة السكانية لمصر ظلت يغلب عليها الطابع القبطي عبر العصور، قبل أن تتأثر بهجرات وتغيرات لاحقة.

قراءة إبراهيم عيسى للتركيبة المصرية

تناول "عيسى" خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، مرحلة دخول العرب إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، مشيرًا إلى أن عدد الجيش كان محدودًا مقارنة بعدد السكان، الذي قدّره بين 3 و6 ملايين نسمة، معتبرًا أن دخول العرب تم عبر صلح وتعاون من جانب المصريين (الأقباط) في مواجهة الحكم البيزنطي، وليس عبر غزو عسكري مباشر بالمعنى التقليدي.

وأوضح أن التحول الثقافي والديني في مصر جاء تدريجيًا، إذ تبنى المصريون اللغة العربية، بينما اعتنق بعضهم الإسلام لأسباب متعددة، في حين احتفظ آخرون بالمسيحية، وهم ما يمثل الأقباط الحاليين، مؤكدًا أن التداخل والاختلاط بين المجموعات أسهم في تشكيل الهوية المصرية المعاصرة.

إبراهيم عيسى ينتقد غياب تدريس التاريخ القبطي في المدارس

انتقد إبراهيم عيسى، غياب الثقافة والتاريخ القبطي في المناهج الدراسية، معتبرًا أن هناك قصورًا في تعريف المصريين بتراثهم القبطي، في مقابل حضور واسع للثقافة الإسلامية في التعليم والإعلام، وهو ما وصفه بخلل يحتاج إلى معالجة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن بعض التيارات الدينية ساهمت، وفق رؤيته، في خلق حالة من الاستقطاب المجتمعي، والتأثير على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، من خلال خطاب يتضمن أحيانًا تمييزًا أو تحريضًا، على حد قوله.

وتطرق إلى فترات تاريخية حديثة، مشيرًا إلى أن الأقباط تعرضوا لتراجع في المشاركة السياسية بعد ثورة 1952، خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وما تبعه من تأميمات أثرت على قطاعات اقتصادية كان للأقباط دور فيها، الأمر الذي دفع بعضهم للهجرة.

وتناول مرحلة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، موضحًا أنها شهدت صعودًا للتيارات الإسلامية وظهور توترات طائفية في بعض الفترات، داعيًا إلى قراءة تلك المراحل بشكل متوازن بعيدًا عن التفسيرات الأحادية.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن الثقافة القبطية تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية، داعيًا إلى دمجها في المناهج الدراسية وتعزيز الوعي بها، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش بين جميع المصريين.

