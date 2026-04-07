شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من 22776 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، والأرصاد تكشف حقيقة وجود رياح الخماسين، وإلغاء كارت الجوازات الورقي بمطار القاهرة، وتحرك عاجل من الأوقاف بشأن الشيخ مظهر شاهين بعد جداله مع علاء مبارك ولقائه مع ياسمين عز.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: الانتهاء من 22776 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وموقفها المالي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

للتفاصيل .. اضغط هنا

رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف حقيقة وجود رياح الخماسين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكوّن السحب وسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع فرص ضعيفة لامتدادها إلى القاهرة الكبرى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد جداله مع علاء مبارك.. تحرك عاجل من الأوقاف بشأن الشيخ مظهر شاهين

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها للشيخ مظهر شاهين أئمة وزارة الأوقاف إثر ظهوره على إحدى الفضائيات، وحديثه بكلام شابه ما لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها؛ وما هو ليس خليقًا بمظهر الإمام ومكانته؛

للتفاصيل.. اضغط هنا

إلغاء كارت الجوازات الورقي بمطار القاهرة اعتبارًا من 11 أبريل

أعلنت وزارة الطيران المدني، بدء إلغاء العمل بـ"كارت الجوازات الورقي" للركاب المصريين في السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع

حذَّر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطورة استخدام الأحمال الكهربائية الثقيلة داخل المنازل والمنشآت؛ لما قد يسببه من فصل متكرر للتيار أو قفل عدادات الكهرباء مسبقة الدفع؛ خصوصًا خلال فترات الذروة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحديث أسطول سكك حديد مصر.. جرارات وقطارات وعربات جديدة

شهدت هيئة سكك حديد مصر أكبر عمليات التحديث والتطوير في 7 محاور رئيسية، محققة بذلك طفرة تشغيلية كان من أبرز ثمارها تطوير الوحدات المتحركة.

للتفاصيل.. من هنا.

وزير الكهرباء: 13.1 مليار جنيه استثمارات وطاقة مولدة لخدمة 44 مليون مشترك

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تواصل العمل في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التشغيل الاقتصادي وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة؛ بما يسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان إتاحة التيار لكل الاستخدامات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إنجاز دولي جديد.. "الرعاية الصحية" تحصل على شهادة ISO 9001:2015

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازًا دوليًّا جديدًا في مجال إدارة نظم الجودة؛ وهو حصولها على شهادة ISO 9001:2015 باعتماد المنتدى الدولي للاعتماد IAF، والذي يمثل المظلة العالمية لاعتماد جهات منح الشهادات، بما يضمن الاعتراف الدولي بشهادات الجودة، إلى جانب اعتماد المجلس الوطني المصري للاعتماد EGAC، باعتباره الجهة الوطنية الرسمية المختصة بتقييم واعتماد جهات منح الشهادات في مصر؛ بما يعكس توافق نظم العمل داخل الهيئة مع المتطلبات المحلية والدولية.

للتفاصيل.. اضغط هنا