قال الدكتور مجدي علام، خبير البيئة، إن كوكب الأرض ليس مجرد مساحة يابسة عادية، بل هو منظومة متكاملة من الجبال والمنخفضات والمجاري المائية التي تشكل خريطة جيو-جغرافية فريدة، مشدداً على أن الحفاظ على هذا التوازن من التلوث هو معركتنا الأولى للبقاء.

وأوضح خلال لقائه في برنامج "مع الناس" على قناة الناس، أن العناية الإلهية أحاطت كوكبنا بسبع طبقات من الغلاف الجوي لتعمل كدروع حماية طبيعية، إلا أن الأنشطة البشرية بدأت تخل بهذا النظام الدقيق، مشيراً إلى أن الأرض تمتلك عمقاً يصل إلى 700 كيلومتر يمثل جوهر تكوينها الذي يجب حمايته.

وذكر أن ظاهرة الاحترار العالمي (Global Warming) باتت تشكل التهديد الأكثر رعباً في عصرنا الحالي، حيث تسببت بالفعل في ذوبان الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي، ما أدى لارتفاع منسوب المياه وغرق بعض الجزر، مؤكداً أن الاستمرار في هذا المسار يهدد باختفاء المزيد من اليابسة.

وأكد أن المؤشرات العلمية لعام 2026 تشير بأسف إلى احتمالية تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض حاجز الدرجة ونصف أو حتى الدرجتين، وهو ما سيؤدي إلى موجات جفاف حادة وانقراض أنواع من الغطاء النباتي، لافتاً إلى أن الفلاح المصري القديم كان لديه وعي فطري بكيفية الحفاظ على اعتدال الجو وحماية المساحات الخضراء.

وأشار في ختام حديثه إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية والنظيفة، كما تفعل مصر حالياً، هو "أكبر خدمة" يمكن تقديمها لسطح الأرض لاستعادة نقاء الجو والمياه، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومات والمنظمات فحسب، بل هي مسؤولية فردية تقع على عاتق كل شخص لضمان مستقبل صحي وآمن للبشرية.