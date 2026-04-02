احتفالا بيوم اليتيم.. فتح المتاحف العسكرية والبانوراما غدًا لأبناء الشهداء بالمجان

كتب : محمد سامي

11:15 ص 02/04/2026

القوات المسلحة

أكدت القوات المسلحة، أنه في إطار الحرص على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن وتأكيدًا على أن القوات المسلحة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ومشاركتها لهم مختلف المناسبات.

فقد تقرر فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية (المتحف الحربى بالقلعة – متحف الزعيم جمال عبدالناصر – متحف العلمين العسكري) لاستقبال أبناء الشهداء بالمجان، وذلك يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم أبريل 2026.

