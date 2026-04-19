بطول 341 كم.. مدبولي يتابع تنفيذ خط سكة حديد العريش–طابا لتنمية سيناء

كتب : محمد أبو بكر

02:09 م 19/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء، مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد ـ العريش ـ رأس النقب) بطول 341 كم، بالإضافة لتفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية، والذي تنفذه وزارة النقل.

يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء الحبيبة، واستكمال جميع مراحل قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم)، والذي يُعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا) الذي سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، تقدم الأعمال في المسافة من بئر العبد وحتى العريش بطول 83 كم؛ حيث تشهد الأعمال تقدما في تنفيذ الجسر الترابي للخط الذي تنفذه عدد من الشركات المصرية الوطنية، وكذلك أعمال تنفيذ محطات المشروع البالغة 7 محطات، بالإضافة لتفقد وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم، التي سيتم من خلالها نقل البضائع الصادرة والواردة عبر قطار التنمية وشبكة خطوط السكك الحديدية من وإلى جميع أنحاء الجمهورية. كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية في هذه المسافة والتي تشتمل على (عدد 9 كباري تقاطع - كوبري مسار - 2نفق).

كما أطلع وزير النقل رئيس مجلس الوزراء على آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي لباقي مراحل المشروع، التي تشمل (المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم - المسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كم)؛ حيث أكد الوزير أن العمل ماض على قدم وساق على مدار الساعة لتنفيذ مختلف الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، ووفق الخطة الزمنية للمشروع.

وأكد وزير النقل أن مشروع إنشاء المحور الاستراتيجي اللوجستي التنموي (العريش / طابا) سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، كما أنه سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

فيديو قد يعجبك



لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
علاقات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي
بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن
رياضة محلية

بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن
"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
رياضة محلية

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي
أخبار مصر

هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)