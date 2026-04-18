إعلان

نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة في الكلى

كتب : حسن مرسي

11:59 م 18/04/2026

الفنان مصطفى كامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن المطرب هاني شاكر تعرض لمشاكل مفاجئة في وظائف الكلى، لكن الأطباء المصريين نجحوا في السيطرة عليها بشكل كامل، واصفًا ما حدث بأنه "معجزة طبية بكل المقاييس".

وأوضح كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قرار نقله إلى باريس لم يكن بسبب تقصير طبي في مصر، بل لأن المستشفى هناك متخصص في التأهيل البدني، حيث عانى شاكر من ضعف عضلي بعد فترة طويلة في العناية المركزة. وأكد أن جميع القراءات الطبية كانت ممتازة، وأن نقله تم وهو في حالة مستقرة.

وأشار كامل إلى أن هاني شاكر بدأ بالفعل برنامج التأهيل وحقق تقدمًا ملحوظًا، لكنه تعرض لاحقًا لضيق في التنفس، وهو ما يجري التعامل معه حاليًا. وشدد على أن الحالة لا تستدعي القلق المبالغ فيه، داعيًا الجمهور إلى الدعاء له بدلاً من تداول أخبار كاذبة أو استغلال الموقف لتحقيق "تريند".

وأكد أن هاني شاكر رمز للفن الراقي والإنسانية، وأنه لم يزعل أحدًا طوال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن أسرته تعاني من ضغوط كبيرة بسبب الشائعات المتداولة. وختم بالدعوة إلى احترام مشاعر الأسرة والجمهور، والتأكيد على أن الفنان الكبير يستحق كل الدعم والدعاء في هذه المرحلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى كامل هاني شاكر باريس عمرو أديب

أحدث الموضوعات

نصائح طبية

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

