أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، كأحد الصروح التعليمية الطبية المقترح تنفيذها على حدود العاصمة الجديدة؛ بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم مستشفيات ومراكز بحثية وتدريبية، من أجل الإسهام في تحسين الخدمات الصحية المُقدَّمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلًا عن دعم السياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء؛ لاستعراض المقترح المقدم من شركة "CSCEC" الصينية لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم" الشريك المصري لشركة CSCEC الصينية، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوزارة تعكف على دراسة هذا المشروع منذ فترة، وذلك استنادا للاطلاع على التجارب العالمية المماثلة في تنفيذ المدن الطبية المتكاملة، متوقعا أن يكون لهذا المشروع مردود إيجابي كبير على المنظومة الطبية في مصر، وعلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك على السياحة العلاجية في مصر.

وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن الأهداف العامة للمشروع التي تتمثل في أنه يسهم في تحقيق رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، من خلال تحسين صحة المواطنين، وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وطبية، بجانب تطوير منظومة التعليم الطبي عبر إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر الحالية وإعداد أطباء جدد مؤهلين، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية؛ حيث يهدف المشروع إلى أن يكون مركزًا طبيًا رائدًا في الخدمات العلاجية المتقدمة، والبحث الطبي، والتدريب والتعليم.

وخلال حديثه، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك العديد من العروض المقدمة من مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ حيث تتم دراسة كل هذه العروض بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

وفي إطار ذلك، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض قدمه المهندس/ هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم" الشريك المصري لشركة "CSCEC" الصينية، حول المقترح المقدم من الشركة الصينية لتنفيذ المشروع، وفي غضون ذلك استعرض التصور المبدئي، والمخطط العام للمشروع ومكوناته التي تشمل مناطق طبية وإدارية وتعليمية وتدريبية، ومستشفيات تخصصية، بالإضافة إلى مقترح إنشاء فندق ومركز تجاري كبير، فضلا عن المسطحات الخضراء، والمباني الخدمية وغيرها.

وخلال عرضه، نوه المهندس هشام شتا إلى أبرز المقومات التي تعزز من جدوى اختيار شركة "CSCEC" لتصميم المشروع، موضحًا أن الشركة تتمتع بالريادة العالمية وتحظى بمكانة رائدة في تنفيذ المشروعات الصحية، كما تمتلك خبرات طويلة تمتد لسنوات من العمل في مصر وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالتعاون مع الجهات الحكومية.

كما أوضح المهندس هشام شتا أن الموقع المقترح لإقامة هذا المشروع يعد موقعا استراتيجيا في جنوب العاصمة الجديدة، ويسهل الوصول إليه من جانب كل من المرضى، والأطباء، والعاملين، وكذا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مستعرضا تصور الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع من جميع جوانبه.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد أنه سيتم دراسة مقترح الشركة الصينية وغيره من العروض المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تمهيدا لاختيار أفضل العروض وبدء تنفيذ المشروع.