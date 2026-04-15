وزيرة الثقافة توافق على تجديد عرض 3 أعمال فنية من "سمبوزيوم أسوان" بميادين السويس

كتب : محمد لطفي

03:25 م 15/04/2026

الدكتورة جيهان زكي

وافقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، على طلب محافظة السويس، بتجميل ميادين المحافظة بعدد من الأعمال الفنية.

يأتي ذلك؛ في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والمحافظات لتجميل الميادين العامة، وإطلاق مبادرات فنية من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تستهدف تحسين الصورة البصرية للميادين.

وشملت موافقة وزيرة الثقافة، تجديد إعارة ثلاثة أعمال فنية من نتاج سمبوزيوم أسوان التابع لصندوق التنمية الثقافية إلى محافظة السويس، على أن يتولى المختصون بالمحافظة المسؤولية عن هذه الأعمال، فيما سيقوم صندوق التنمية الثقافية بالمراجعة الدورية للأعمال الفنية خلال فترة عرضها بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة جيهان زكين، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين وزارة الثقافة، من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مع المحافظات، لرفع الوعي بقيمة الجمال والعمل على تطوير الميادين العامة بعواصم محافظات الجمهورية وفق رؤية معمارية وبصرية تتوافق مع الطابع المميز لكل محافظة، مع الحفاظ على الشكل الأصلي للمناطق ذات الطابع المعماري الفريد.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات في القاهرة والمحافظات، حيث تنطلق رؤية الجهاز من العمل على صون التراث المعماري والحفاظ عليه وتطويره بما يليق بمكانة مصر الحضارية، إضافة إلى الحرص على توعية المواطنين بأهميته، والحفاظ على الذاكرة البصرية في أرجاء مصر المختلفة، فضلًا عن تطوير وتنفيذ السياسات والضوابط اللازمة لحماية المباني ذات الطابع المعماري المتميز، والعمل على إزالة التشوهات والتلوث البصري، مستندًا إلى أحدث الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية لتحقيق أهداف التنسيق الحضاري لإظهار هوية مصر الحضارية.

