قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن قراءة طبيعة النظام الإيراني لا يمكن فصلها عن فهم أولوياته الحقيقية، والتي تتمثل، بحسب تعبيره، في البقاء في السلطة قبل أي اعتبار آخر، حتى لو جاء ذلك على حساب الدولة والمجتمع.

وأوضح "عيسى" خلال لقاء على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن ما يبدو أحيانًا من تفاوض بين إيران والولايات المتحدة لا يجب تفسيره بالضرورة على أنه بداية "تراجع" أو "استسلام"، بل قد يكون جزءًا من نهج براجماتي يخدم هدف الاستمرار وإطالة عمر النظام.

إبراهيم عيسى عن النظام الإيراني: بنية سياسية صارمة تضع السلطة فوق كل شيء

أضاف عيسى أن النظام الإيراني، كما يراه، يقوم على بنية دينية وسياسية صارمة تتسم بالاستبداد، ويضع الحفاظ على السلطة كغاية مركزية، حتى في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.

وأشار إلى أن أسلوب طهران في إدارة التفاوض يتسم بالمماطلة وطول النفس، واستخدام الوقت كأداة سياسية، من خلال إطالة المسارات التفاوضية وتأجيل الحسم، وهو ما يتقاطع، على حد وصفه، مع طبيعة خصومها الذين يميلون إلى السرعة والحسم.

وتابع أن هذا التباين بين نهج التفاوض الإيراني وطبيعة بعض الإدارات الأمريكية العاجلة يخلق حالة من التوتر المستمر في مسارات التفاوض، حيث يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه بأسلوب مختلف تمامًا.

إبراهيم عيسى: المرونة التفاوضية ليست علامة ضعف

أكد إبراهيم عيسى، أن أي مؤشرات على مرونة تفاوضية من جانب إيران لا تعني بالضرورة ضعفًا أو اقترابًا من الهزيمة، بل قد تعكس في المقابل محاولة لإعادة التموضع وضمان استمرار السيطرة الداخلية لأطول فترة ممكنة.

ولفت "الإعلامي" إلى أن النظام الإيراني قد يعتبر استمرار بقائه في الحكم هو معيار النجاح الأساسي، بصرف النظر عن حجم الخسائر الاقتصادية أو البشرية أو تدهور البنية التحتية داخل البلاد.

واعتبر أن هذا التصور يجعل النظام أقل اكتراثًا بتداعيات السياسات طويلة المدى، سواء على مستوى الاقتصاد أو الخدمات أو البنية الإنتاجية، مقابل التركيز على تثبيت أركان السلطة.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، بالتأكيد على ضرورة التعامل مع النظام الإيراني وفق هذا الفهم لطبيعة سلوكه السياسي، وعدم الانخداع بسردياته المعلنة، لأن معيار قراراته، بحسب رأيه، يظل مرتبطًا أولًا وأخيرًا بهدف البقاء والاستمرار.

