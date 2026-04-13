خبير عسكري: فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيمتد تأثيره لكافة دول العالم

كتب : حسن مرسي

06:01 م 13/04/2026

الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران

قال اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، إن فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لن يسبب ضررا للاقتصاد الإيراني فقط، بل سيمتد التأثير لكافة دول العالم.

وقال اللواء محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحصار البحري على مضيق هرمز سوف يقلل من الصادرات الإيرانية بصورة كبيرة للخارج، مشيرا إلى أن هذا الحصار بمثابة حصار تحت وفوق الماء وفي السماء عبر طائرات رصد.

وأضاف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، أن الدول الأوروبية ستحاول جاهدة عدم الاشتراك في الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حفاظا على مصالحها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحصار البحري سيؤدي إلى خنق الاقتصاد الإيراني في الفترة المقبلة بصورة كبيرة، وفي حال تعاملت إيران بهدوء مع فكرة الحصار، فسوف تقوم أمريكا بتنفيذ عمليات عسكرية لاستهداف البنية التحتية الإيرانية.

وشدد اللواء محمد عبد المنعم على أن الهدف من العمليات العسكرية المحتملة هو إثارة مشاعر الغضب لدى الشعب الإيراني، مما قد يدفعه للضغط على نظامه السياسي.

محمد عبدالمنعم حصار إيران البحري مضيق هرمز

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على فتاة.. وتؤكد: الواقعة خارج البلاد
شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيـران

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
