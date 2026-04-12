أحمد موسى: المعطيات تجعل الصين طرفا رئيسيا في أي صراع مقبل

كتب : داليا الظنيني

10:16 م 12/04/2026

أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا طلبت الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب أو إخراجه من إيران، في المقابل ردت طهران بـ "نعم للتخصيب ولا لوقف تمويل أذرعها في المنطقة ولن تفكك المفاعلات النووية".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إيران طلبت عدم ترك مضيق هرمز وسيكون تحت سيطرتها، وهذه ورقة جديدة لم تكن قبل 28 فبراير.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن القادم لأمريكا هو المعركة مع الصين بعد الانتهاء من إيران، لأن كل ما تقوم به واشنطن هدفه التضييق على الصين بسبب قوة علاقة بكين وطهران.

وأشار إلى أن الصين تحصل على 75% من نفطها من إيران، وطريق الحرير يخص الصين، إلى جانب مرور سفن بكين التجارية والمحملة بالنفط عبر مضيق هرمز.

وشدد أحمد موسى على أن هذه المعطيات تجعل الصين طرفا رئيسيا في أي صراع مقبل، مؤكدا أن أمريكا تسعى لتقويض النفوذ الصيني في المنطقة من خلال استهداف حليفتها إيران.

أحمد موسى يورانيوم إيران مضيق هرمز الصين

