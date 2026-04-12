البابا تواضروس يشيد ببرقية الرئيس السيسي "المفرحة" ويوجه رسالة للعالم من الكاتدرائية

كتب : حسن مرسي

12:17 ص 12/04/2026

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا محبته الصادقة لكل المصريين وحرصه الدائم على إرسال برقيات تهنئة مفرحة للأقباط.

وأشاد قداسته خلال ترؤسه قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بروح التكاتف التي تجمع أبناء الوطن، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور مصطفى مدبولي وكافة قيادات القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

أكد البابا أن مشاركة كافة المسؤولين والقيادات في الاحتفالات تعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية، مشيدًا بكل من قدم التهنئة من العاملين في مختلف قطاعات الدولة والهيئات المختلفة.

ودعا البابا في كلمته إلى ضرورة الصلاة من أجل إحلال السلام الشامل في كافة بقاع الأرض التي تشهد نزاعات، متمنيًا أن يعم الأمان والاستقرار ربوع العالم.

وشدد قداسته على أهمية أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نهضة تنموية واستقرارًا حقيقيًا يخدم الشعوب، مع التركيز على قيم المحبة والعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للجميع.

واختتم البابا تواضروس بالدعاء لجمهورية مصر العربية بأن يحفظها الله من كل سوء، وأن تظل دائمًا واحة للأمن والسلام والسكينة والوحدة بين كافة أبنائها.

البابا تواضروس الرئيس السيسي عيد القيامة

