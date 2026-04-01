إعلان

خبير: البورصة المصرية تستعد لـ "قفزة كبرى".. وقرار الفائدة لن يعيق المسار الصاعد

كتب : داليا الظنيني

09:42 م 01/04/2026

الخبير الاقتصادي عمرو البدري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المحلل الاقتصادي عمرو البدري، إن المكاسب التي تحققها البورصة المصرية حالياً لن تتأثر بشكل سلبي بقرار البنك المركزي القادم بشأن أسعار الفائدة، حتى وإن اتجهت اللجنة نحو التثبيت.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة "أزهري"، البدري أن السوق المصري أظهر مرونة كبيرة واستوعب بالفعل موجة التضخم الأخيرة التي نتجت عن تحريك أسعار المحروقات وزيادة تكاليف الإنتاج.

استقرار الصرف وبداية التيسير

أوضح البدري أن ملامح الانخفاض التدريجي في أسعار الصرف التي بدأت تلوح في الأفق ستساهم بشكل فعال في إعادة التوازن للأسواق في القريب العاجل.

وأشار إلى أن هناك توقعات قوية بالعودة لسياسة "التيسير النقدي"، مؤكداً أن هذا التحول نحو خفض الفائدة يعد خطوة حتمية لا بديل عنها لتعزيز معدلات النمو ودعم المناخ الاستثماري في البلاد.

رهان الهدوء الجيوسياسي

شدد الخبير الاقتصادي على أن الاقتصاد المصري يترقب حاليًا "ساعة الصفر" المرتبطة بهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مضيفًا بقوله: إن استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية سيكون بمثابة الشرارة التي ستفجر طاقات السيولة الضخمة التي تراقب المشهد من الخارج وتنتظر الفرصة المناسبة للدخول.

القطاعات الواعدة في سوق المال

اختتم البدري رؤيته بتوقع موجات صعود قوية لقطاعات حيوية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، والعقارات، والخدمات المالية.

وأضاف أن هذه القطاعات ستكون المستفيد الأكبر من التحول المرتقب في السياسة النقدية، مما سيقود انتفاضة استثمارية كبرى تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتصاد

علاقات

رياضة محلية

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

