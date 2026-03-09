قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، أن النخب الموجودة في إسرائيل وأمريكا يستخدمون الدين في تحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن مكتب الرئيس ترامب يُسمى "الإيمان"، ويحيط به قساوسة يدعون له ويؤكدون أن من يعارضه كأنه يعارض الرب.

وأضاف سالم خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten" مساء الأحد، أن الإنجيلية الأمريكية لديهم تصور أن قيام دولة إسرائيل تحقيق لنبوءة دينية، ما يدفعهم إلى تشجيع ترامب على الوقوف الدائم بجانب إسرائيل، خاصة أن هؤلاء الإنجيليين هم الذين ساعدوا ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن إسرائيل تسعى حاليًا إلى تدمير إيران ودخول الدول العربية في مواجهة مع طهران، مشيرًا إلى أن ما قامت به إيران من هجمات على دول عربية ساعد إسرائيل في تحقيق أهدافها، وهو خطأ فادح وقعت فيه إيران، متابعًا أن أمريكا ستصبح موردًا رئيسيًا للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط بعد دخول الدولة في مواجهة عسكرية ضد إيران.

وأشار إلى أن هناك عملية لتوريط العرب في حرب قد تمتد إلى سنوات، على غرار الحرب الإيرانية العراقية، وأن إيران قامت بالاستعداد جيدًا لهذا الأمر، مطالبًا الدول العربية بضرورة الانتباه وعدم الانخراط فيما يجري.

اقرأ أيضًا:

إيران تحدث بنك أهدافها بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البنية التحتية

عُمان: رد طهران ضد جيرانها "مؤسف وغير مقبول"