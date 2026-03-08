إعلان

التنمية المحلية والبيئة تكشف تفاصيل مشروع إدارة مخلفات السفن

كتب : محمد نصار

03:25 م 08/03/2026

منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع شركة آنتيبولوشن" المتعاقدة مع قناة السويس لتقديم خدمات إدارة مخلفات السفن، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار وفقًا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون في إدارة المخلفات في المحميات البحرية، وذلك بحضور كريتون كاتسامينيس، الرئيس التنفيذي للشركة، وعبدالوهاب حافظ، المدير المالي بالشركة، وياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المشروع المنفذ مع شركة "آنتيبوليوشن" للإدارة المتكاملة لمخلفات السفن في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولًا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، في إطار اتفاقية المساهمين الموقعة بين هيئة قناة السويس، ومجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، حيث تتابع الوزارة عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتوسع في الموانئ الخضراء في مصر، بما يدعم القيمة التنافسية لمصر في مجال الملاحة والشحن.

ووجهت منال عوض، بتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقي للقطاع الخاص.

كما وجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون في وضع آلية محكمة للتخلص الآمن من المخلفات داخل المحميات الساحلية بما يضمن عدم إلقائها في البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وعدم الإضرار بالشعاب المرجانية، وكيفية خلق حوافز للمراكب بتلك المحميات للتخلص من مخلفاتها في إطار الآلية لضمان التخلص الآمن منها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه يمكن تنفيذ دراسة حالة لهذه الآلية في محمية رأس محمد وذلك بعد حساب حجم المخلفات المتولدة يوميًا والآلية المناسبة لجمعها ونقلها والتخلص الآمن منها.

واستعرض ممثلو الشركة، المنظومة التي يتم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات بقناة السويس، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار الدور القيادي الذي لعبته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 لتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، من خلال تنفيذ حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز حماية البيئة والمرونة والاستدامة وتضمن تطوير رأس المال البشري، بما يساهم مباشرة في توفير فرص العمل وتنمية المهارات وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، مع دعم أهداف التنمية الوطنية لمصر ومستقبل بحري آمن ومستدام، حيث يوفر المشروع حاليًا 500 فرصة عمل تصل إلى 1000 فرصة مستقبلًا.

اقرأ أيضًا:


تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قناة السويس مشروع إدارة مخلفات السفن التنمية المحلية والبيئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

قفزة تاريخية.. الدولار يرتفع أكثر من جنيهين مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه