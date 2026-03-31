‎عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمراجعة ومناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن العام المالي 2024-2025.

حضر الاجتماع نواب الوزير وقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة، تمهيداً لعرض النتائج على لجنة الصحة بمجلس النواب.

‎وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع قطاع الصحة في مقدمة الأولويات الوطنية، موضحا أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن كانا محور كافة بنود الصرف، بهدف تحقيق استدامة تطوير المنظومة الصحية.

‎وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع شمل استعراضاً دقيقاً للأداء المالي من خلال تحليل الإيرادات والمصروفات لضمان كفاءة الإنفاق. كما تم التأكيد على دعم المبادرات الرئاسية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن الأورام، وصحة المرأة، واستمرار جهود القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة، بالإضافة إلى قرارات العلاج على نفقة الدولة.

موقف مبادرة حياة كريمة

‎وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تابع موقف المخصصات المالية الموجهة لمبادرة “حياة كريمة”، خاصة استكمال بناء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية بالقرى والنجوع لضمان وصول خدمات صحية متميزة لكل المواطنين.

كما استعرض الاجتماع أهمية انتظام المخصصات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لتوفيرها في جميع المنشآت الصحية، مع تعزيز برامج التدريب للأطقم الطبية كركيزة أساسية لتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري.