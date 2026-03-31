أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المصريين والعرب بتأكيده أن المساس بدول الخليج خط أحمر، وأن أمن دول الخليج هو أمن مصر.

وقال أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر موجودة في الصراع بدور الحكيم، وليس بدور من يهدم المعبد على الجميع، مشيرًا إلى أن مصر لن تقف متفرجة إذا تطور الصراع إلى مساس خطير بأمن الخليج.

وأضاف المحلل السياسي أن مصر تقدم الدعم للأشقاء في الخليج بوسائل متعددة، منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والدور في الوساطة، مشيرًا إلى أن المخابرات المصرية هي التي فتحت الحوار مع الإيرانيين ومددت المهلة من 5 إلى 10 أيام، مؤكدًا على أن مصر لا تتأخر عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأشقاء في الخليج.

وتابع عماد الدين أديب أن الخطر الإيراني متعدد الأبعاد، فإيران القوية خطر علينا، وإيران المتمددة عبر وكلائها خطر علينا، لكن انهيار إيران وانهيار نظامها يؤدي إلى فوضى وانقسامات قد تكون أخطر من كل ذلك.

وأشار إلى أن مصلحة العالم العربي في هذه المرحلة هي أن تنكمش إيران على نفسها بعد الضربات التي تلقتها، وتبتعد عن التمدد في المنطقة.

وأوضح المحلل السياسي أن العالم العربي منقسم، ولو كان لدينا قوة دفاع عربية مشتركة كما دعا الرئيسان مبارك والسيسي، لكنا الآن مطمئنين.

وأشار إلى ضرورة التوقف عن الانقسامات العربية-العربية، وعدم جعل الخلافات الداخلية أقوى من الخلافات مع الأعداء الحقيقيين.

ودعا عماد الدين أديب إلى "فكر المراجعات"، الذي يقوم على عدم الاعتماد 100% على الأمريكان، وعدم الثقة في النظام الإيراني حتى لو تم توقيع اتفاق، وعدم ترك الدول غير النفطية مثل مصر والأردن نهبًا للتأثر بظروف هي مالهاش ذنب فيها، وبناء نظام دفاع عربي مشترك يحمي المنطقة.