عماد الدين أديب: مصر موجودة في الصراع بدور الحكيم.. ولو تطور الأمر مش هتقف تتفرج

كتب- حسن مرسي:

02:50 ص 31/03/2026

عماد الدين أديب 11

أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المصريين والعرب بتأكيده أن المساس بدول الخليج خط أحمر، وأن أمن دول الخليج هو أمن مصر.

وقال أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر موجودة في الصراع بدور الحكيم، وليس بدور من يهدم المعبد على الجميع، مشيرًا إلى أن مصر لن تقف متفرجة إذا تطور الصراع إلى مساس خطير بأمن الخليج.

وأضاف المحلل السياسي أن مصر تقدم الدعم للأشقاء في الخليج بوسائل متعددة، منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والدور في الوساطة، مشيرًا إلى أن المخابرات المصرية هي التي فتحت الحوار مع الإيرانيين ومددت المهلة من 5 إلى 10 أيام، مؤكدًا على أن مصر لا تتأخر عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأشقاء في الخليج.

وتابع عماد الدين أديب أن الخطر الإيراني متعدد الأبعاد، فإيران القوية خطر علينا، وإيران المتمددة عبر وكلائها خطر علينا، لكن انهيار إيران وانهيار نظامها يؤدي إلى فوضى وانقسامات قد تكون أخطر من كل ذلك.

وأشار إلى أن مصلحة العالم العربي في هذه المرحلة هي أن تنكمش إيران على نفسها بعد الضربات التي تلقتها، وتبتعد عن التمدد في المنطقة.

وأوضح المحلل السياسي أن العالم العربي منقسم، ولو كان لدينا قوة دفاع عربية مشتركة كما دعا الرئيسان مبارك والسيسي، لكنا الآن مطمئنين.

وأشار إلى ضرورة التوقف عن الانقسامات العربية-العربية، وعدم جعل الخلافات الداخلية أقوى من الخلافات مع الأعداء الحقيقيين.

ودعا عماد الدين أديب إلى "فكر المراجعات"، الذي يقوم على عدم الاعتماد 100% على الأمريكان، وعدم الثقة في النظام الإيراني حتى لو تم توقيع اتفاق، وعدم ترك الدول غير النفطية مثل مصر والأردن نهبًا للتأثر بظروف هي مالهاش ذنب فيها، وبناء نظام دفاع عربي مشترك يحمي المنطقة.

فيديو قد يعجبك



هل يدرس ترامب مطالبة الدول العربية بتمويل الحرب على إيران؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

هل يدرس ترامب مطالبة الدول العربية بتمويل الحرب على إيران؟ (فيديو)
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة
أخبار مصر

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الساعات القادمة
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لقلبك ومستوى السكر عند تناول الأفوكادو؟
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها